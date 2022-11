Jason David Frank: l’attore della serie “Power Rangers” muore a 49 anni – Il video

È morto all’età di 49 anni l’attore americano Jason David Frank. Secondo le prime ipotesi si sarebbe tolto la vita. Jason Frank era famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo di Tommy Oliver nella serie “Power Rangers”. Ad annunciarne la morte è stato il suo agente Justine Hunt. Frank è deceduto a Houston, in Texas. Il sito TMZ parla di suicidio, citando fonti vicino alla famiglia. L’agente dell’attore ha diffuso un comunicato in cui tuttavia non accenna al motivo della morte: «Preghiamo di rispettare la privacy della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo orribile, nel quale veniamo a patti con la perdita di un essere umano così meraviglioso. Amava moltissimo la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Ci mancherà davvero».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: