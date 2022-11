Cina, incendio in una fabbrica dell’Henan: almeno 38 vittime – Il video

Sono almeno 38 le persone morte in un incendio divampato lunedì sera in una fabbrica dell’Henan, nella Cina centrale. Altre due sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Secondo la tv di Stato CCTV, l’incendio – avvenuto nella città di Anyang – è stato provocato dall’uso “improprio” di una saldatrice da parte di un dipendente.

