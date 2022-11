Legge di Bilancio, Meloni in conferenza stampa: «È una manovra coraggiosa, scommette sul futuro» – Il video

Dall’avvio dell’iter per la costruzione del Ponte sullo Stretto all’innalzamento del tetto al contante, dal depotenziamento del Reddito di cittadinanza alla decontribuzione per chi assume giovani under 36. Dei 35 miliardi previsti per la legge di Bilancio 2023 – che adesso deve essere trasmessa al parlamento italiano e alle autorità europee -, la maggior parte elle risorse sono destinate al caro energia: per contrastarlo, il governo Meloni ha messo sul tavolo 21 miliardi. «La manovra si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione», aveva spiegato Palazzo Chigi in una nota tra la notte del 21 e del 22 novembre. Oggi, Giorgia Meloni ha convocato una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Seduti accanto a lei, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo e la ministra del Lavoro Marina Calderone. «È una manovra coraggiosa perché scommette sul futuro, è una manovra coerente con gli impegni presi con gli italiani», ha esordito Meloni.

