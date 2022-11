«Amazon e Meta pronti a comprare il Manchester United»: l’indiscrezione dei media inglesi sulle offerte per il club

I due giganti del web Amazon e Meta sarebbero interessati ad acquistare il Manchester United. È questa l’indiscrezione lanciata questa mattina da alcuni media inglesi sul futuro di una delle squadre più rinomate della Premier League. La società dei “Diavoli rossi” naviga da qualche tempo in acque agitate. Nei giorni scorsi, i dissapori interni tra Cristiano Ronaldo e la dirigenza sono sfociati in una rescissione consensuale del contratto, con CR7 che non tornerà più ad allenarsi con i compagni di squadra. Ieri, poi, la società ha annunciato l’avvio di un «processo per esplorare alternative strategiche per il club». Tra queste alternative, riportano diverse testate sportive, ci sarebbe anche la cessione della società. Gli attuali proprietari del club sono Avram e Joel Glazer, che lo hanno acquistato nel maggio 2005 per 1,16 miliardi di sterline. Oggi, però, il valore attuale della squadra è aumentato notevolmente e, secondo The Independent, supererebbe i 5 miliardi. Da quando i Glazer hanno pubblicato l’annuncio, sui media inglesi sono iniziati a circolare i primi nomi dei possibili acquirenti. Tra le società e gli imprenditori interessati a rilevare il Manchester United ci sarebbero i due colossi di Big Tech Amazon e Meta. Secondo il Daily Telegraph, invece, anche Sir Jim Ratcliffe – proprietario dell’azienda chimica Ineos e considerato l’uomo più ricco del Regno Unito – starebbe considerando di avanzare un’offerta.

Foto di copertina: EPA / ADAM VAUGHAN | Un gruppo di tifosi dentro lo stadio Old Trafford di Manchester, Inghilterra (16 ottobre 2022)

