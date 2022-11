Emergenza maltempo in Campania, tre feriti a Sorrento a seguito di una frana

L’emergenza maltempo scuote la Campania. Uno smottamento di detriti e fango ha investito tre persone a Sorrento, lungo la strada statale 145 Sorrentina, in via Nastro Azzurro. I residenti hanno lanciato l’allarme e gli agenti della polizia municipale e i tecnici del comune sono intervenuti per un sopralluogo e per chiudere la strada al traffico. Durante l’intervento, però, tre persone sono rimaste ferite: due agenti della polizia municipale e un tecnico del comune. I tre uomini non sono in pericolo di vita. L’episodio segue quello di Casamicciola, comune sull’isola di Ischia, dove si lotta contro il tempo per trovare decine di dispersi. La Protezione civile, nel frattempo, ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo, esteso anche alla giornata di domani, domenica 27 novembre.

