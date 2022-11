Il sindaco di Rieti esce a far serata, il rimprovero della moglie su Facebook diventa virale

«Quando hai finito di fare serata, magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno!». Recita così il messaggio pubblico inviato da Marta Ciferri, moglie del primo cittadino di Rieti che su Facebook si è visto rimproverare dalla consorte in una discussione familiare presto diventata virale. L’esponente di Fratelli d’Italia Daniele Sinibaldi è il giovane sindaco di 36 anni, alla guida del comune laziale da giugno 2022. La notte scorsa a quanto pare è uscito da casa non per impegni istituzionali dimenticandosi di rispondere alle chiamate della moglie. Marta Ciferri alle tre di notte ha deciso quindi di scrivere sul famoso social, nella speranza di ricevere un segnale dal marito almeno dal web. Ore dopo il messaggio è stato cancellato. Ma gli utenti non si sono fatti scappare il caso familiare del sindaco Fdi: in poco tempo il rimprovero della moglie al marito è stato condiviso di bacheca in bacheca diventando virale.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: