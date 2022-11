Cina, il giornalista della Bbc arrestato durante le proteste a Shanghai – Il video

La Bbc ha fatto sapere che un suo giornalista è stato arrestato dalla polizia a Shanghai durante le proteste contro le restrizioni per Covid-19. L’emittente britannica si è detta «estremamente preoccupata» per il trattamento «riservato al nostro giornalista Ed Lawrence, che è stato arrestato e ammanettato». Molti video pubblicati su TikTok e su Twitter raccontano l’arresto di Lawrence. Ieri centinaia di persone hanno manifestato nelle principali piazze del paese. Secondo la Bbc Lawrence, che lavora nel paese come giornalista accreditato, è stato trattenuto per diverse ore, durante le quali è stato picchiato e preso a calci dalla polizia per poi essere rilasciato.

«È molto preoccupante che uno dei nostri giornalisti sia stato attaccato in questo modo mentre svolgeva il suo lavoro», si legge nel comunicato. «Non abbiamo ricevuto alcuna spiegazione ufficiale o scuse da parte delle autorità cinesi, al di là dell’affermazione dei funzionari che lo hanno poi rilasciato di averlo arrestato per il suo bene, nel caso in cui si fosse contagiato in mezzo alla folla», ha aggiunto l’emittente aggiungendo che «non riteniamo che questa sia una spiegazione credibile».

Video da: Twitter

