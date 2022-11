Frana Casamicciola, si scava nel fango per trovare i 5 dispersi: «Cerchiamo i corpi nel mare»

I soccorritori stanno scavando nel fango a Casamicciola per trovare i cinque dispersi che ancora mancano all’appello. Ieri il ritrovamento delle prime 7 vittime dell’alluvione. I volontari stanno anche cercando di liberare case e negozi dal fango. Nell’isola ci sono 230 sfollati che temono di non poter rientrare nelle loro abitazioni. L’AdnKronos fa sapere che i sommozzatori riprenderanno stamattina le immersioni nel mare davanti a Casamicciola «per verificare se c’è qualcuno nelle autovetture trascinate», dalla frana che ha colpito la zona. Oggi inizierà anche la ricerca strumentale con ecoscandagli per «verificare se si trovano dei corpi». Ieri le squadre hanno continuato a cercare nel punto in cui sono stati trovati i due fratelli, perché è probabile «che in quel punto ci siano gli altri dispersi», come ha detto il capo della comunicazione dei Vigili del fuoco Luca Cari. Ma è complicato «perché quella zona si raggiunge solo a piedi – spiega Cari -. Non possono arrivare né mezzi né ruspe e neppure escavatori. Si può raggiungere solo a piedi». I vigili del fuoco hanno cominciato a liberare le strade per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, «ma qui non riusciamo a usare bobcat o escavatori». E quindi i pompieri stanno portando sul luogo «attrezzature da taglio più pesanti, perché ci sono dei solai e dei tetti di cemento, ed è tutto sommerso dal fango».

