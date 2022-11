Zaki, oggi a Mansura l’ultima udienza: il ricercatore rischia 5 anni di carcere per «diffusione di false notizie»

Oggi a Mansura, in Egitto, si terrà l’ottava udienza del processo in cui Patrick Zaki rischia cinque anni di carcere per diffusione di notizie false. E, in base alla procedura egiziana, dovrebbe trattarsi dell’ultima udienza a carico dello studente dell’Università di Bologna. Zaki, ricercatore e attivista per i diritti umani, si trova a piede libero dall’8 dicembre 2021 dopo aver trascorso 22 mesi di custodia cautelare passati in carcere con accuse più gravi – legate ad alcuni post pubblicati su Facebook – ma poi accantonate. Oggi lo studente egiziano esporrà la sua difesa davanti alla Corte della Sicurezza dello Stato di Mansura, dove Patrick è imputato per un articolo del 2019 in cui prendeva le difese dei copti, la minoranza cristiana d’Egitto, sottolineando le sanguinarie persecuzioni dell’Isis degli anni precedenti e due casi di discriminazione sociale e giuridica. Pur essendo tornato a casa da quasi un anno, il 31enne ha un divieto di espatrio e non può lasciare l’Egitto. All’udienza di oggi parteciperanno anche alcuni diplomatici italiani e di altri Paesi europei, con il compito di monitorare il rispetto dei diritti umani in Egitto. Amnesty International ha detto che l’udienza di oggi servirà a verificare la «disponibilità» del governo di al-Sisi ad aprire una «nuova fase» nelle relazioni con l’Italia, sebbene la magistratura egiziana – almeno formalmente – sia indipendente dal potere politico. La scorsa settimana il Parlamento europeo aveva invitato Il Cairo a revocare i divieti di viaggio nei confronti di Patrick e di un’altra attivista egiziana, Mahinour Al Masry, avvocata specializzata in difesa dei diritti umani.

Foto di copertina: ANSA / CALÒ | Patrick Zaki dopo aver parlato con i propri legali al termine dell’udienza a Mansura, in Egitto (27 Settembre 2022)

Continua a leggere su Open

Leggi anche: