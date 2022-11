Casamicciola, la frana sul paese nelle immagini dei carabinieri – Il video

In questo filmato rilasciato dai carabinieri è possibile vedere la devastazione della zona di Casamicciola colpita dalla frana di sabato scorso. Intanto è andata avanti per tutta la notte la ricerca degli ultimi quattro dispersi dell’alluvione di Casamicciola. I vigili del fuoco hanno scandagliato una ampia area che precedentemente era stata messa in sicurezza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: