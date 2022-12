Frana Casamicciola, le vittime salgono a 10: identificati i due corpi trovati oggi. Ancora due dispersi

Dopo ore, giorni a scavare nel fango, è solo grazie all’intuizione dei soccorritori se giovedì 1 dicembre è stato ritrovato il corpo di Salvatore Impagliazzo, 32 anni tra due giorni e fidanzato della prima vittima accertata di questa tragedia, e di Gianluca Monti, 37 anni, la cui famiglia con tre bambini è stata spazzata via dalla frana. Il corpo di Salvatore, compagno di Eleonora Sirabella, è stato ritrovato in via Santa Barbara, in una casa abbandonata dopo il terremoto del 2017, molto distante da quella in cui viveva ora con Eleonora. I soccorritori lo hanno rintracciato a circa 300 metri dal luogo delle ricerche, a causa della forza della marea di fango e detriti che è scesa in paese dal monte Epomeo. L’altro disperso, Gianluca Monti, il tassista papà delle altre vittime Maria Teresa, 6 anni, Francesco, di 11 e Michele, di 15, è stato individuato in un’area che si ritiene sia il giardino della sua casa ma che il fango ha resto impossibile da mappare con certezza. Le ricerche degli altri due dispersi proseguono in una sorta di corsa contro il tempo, poiché le precipitazioni previste nel weekend potrebbero causare ulteriori smottamenti o comunque impedire il lavoro di scavo.

