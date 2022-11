Maltempo a Ischia, una frana a Casamicciola travolge un uomo: è salvo – Il video

Stamattina intorno alle 5 a Casamicciola Terme sull’isola d’Ischia una frana dalla parte alta di via Celario ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Per il momento non si registrano feriti né danni alle abitazioni. Un uomo, travolto dal fango, è stato recuperato e salvato dai soccorritori. Nella cittadina ci sono case allagate nei primi piani, fango nelle strade, auto trascinate via. Decine e decine di segnalazioni alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Il porto è impraticabile per il mare agitato e il vento. La frana ha invaso la parte alta di Casamicciola Terme. Ha avuto origine in località Pulletriello, alle pendici del monte Epomeo. Il fango e i detriti hanno distrutto il parcheggio del Gradone.

