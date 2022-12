Ciclismo, individuato e denunciato il camionista che ha travolto e ucciso l’ex campione Davide Rebellin

È stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo, perché il codice tedesco non prevede il reato di omicidio stradale

È stato individuato il camionista responsabile dell’investimento mortale che ha travolto l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin lo scorso 30 novembre vicino allo svincolo autostradale di Montebello Vicentino. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un cittadino tedesco di 50 anni, trovato grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia tedesca. Dopo l’incidente l’uomo aveva tentato di fare perdere le sue tracce. È stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo, perché il codice tedesco non prevede il reato di omicidio stradale. Attualmente si trova in Germania. La procura della Repubblica di Vicenza, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’investimento sulla rotatoria della regionale 11, il camionista sarebbe sceso dalla cabina di guida del Tir, avvicinandosi alla vittima per poi risalire a bordo e fuggire. Non lontano però ci sarebbero stati diversi testimoni, qualcuno dei quali l’avrebbe anche fotografato. L’uomo oggi cinquantenne, tra l’altro, era stato già condannato nel 2001 a Foggia quando era fuggito dopo un incidente senza prestare soccorso alle vittime.

