Sci, doppietta di Sofia Goggia a Lake Louise: vince anche la seconda discesa libera

La campionessa bergamasca ha vinto in Canada con un tempo di di 1.28.96

Sofia Goggia trionfa per la seconda volta nella discesa libera femminile sulle nevi canadesi di Lake Louise con un tempo di 1.28.96. Dopo un inizio di gara in linea con il miglior tempo di Corinne Suter, l’azzurra cambia ritmo e grazie a un ottimo finale completa la rimonta e vola al comando. Si tratta della sua 19esima vittoria in Coppa del Mondo. Secondo l’austriaca Nina Ortlieb, terza la svizzera Suter. Nel Super G di domenica, l’azzurra può puntare anche alla testa della classifica generale. Nella discesa libera di ieri, venerdì 2 novembre, la campionessa bergamasca aveva chiuso con un tempo di 1’47″85 davanti alla svizzera Corinne Suter e all’austriaca Cornelia Huetter.

