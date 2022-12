Milano, rapina una farmacia ma dimentica la ricetta della moglie sul bancone: arrestato il ladro 57enne – Il video

I carabinieri lo hanno facilmente rintracciato in casa, dove aveva ancora i vestiti usati per la rapina nascosti nel sacco dell’immondizia

È stato arrestato dopo una rapina disastrosa un 57enne pregiudicato di Milano che aveva tentato di derubare una farmacia a Corsico, nell’hinterland milanese. L’uomo è entrato nella farmacia come un cliente comune, ha fatto la fila aspettando il suo turno, quando ha mostrato una ricetta medica ed ha poi estratto un coltello con cui ha minacciato il farmacista. Con il volto coperto dalla mascherina, si è fatto consegnare il denaro ed è scappato. Peccato però che sul bancone avesse dimenticato la ricetta su cui c’erano i dati di sua moglie. Così i carabinieri di Corsico sono riusciti facilmente a rintracciarlo direttamente in casa. Lì sono stati ritrovati sul balcone i vestiti usati per la rapina, nascosti nel bidone dell’immondizia. Il 57enne è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: