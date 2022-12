Mondiali Qatar, la donna scortata fuori dallo stadio durante Svizzera-Serbia per un gesto provocatorio – Il video

Il giornalista dell’Associated Press Neil Barker ha pubblicato su Twitter un filmato che mostra una donna scortata via dalla polizia in Qatar durante la partita Svizzera-Serbia, finita 3 a 2. La donna ha fatto ripetutamente il gesto della doppia aquila albanese, un simbolo nazionalista che si trova sulla bandiera dell’Albania. Nel 2018 a fare lo stesso gesto erano stati i giocatori Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, durante una partita poi vinta dagli svizzeri per 2 a 1. Le famiglie dei due giocatori sono originarie del Kosovo, dove la repressione contro la popolazione albanese è andata avanti fino all’intervento militare della Nato nel 1999.

