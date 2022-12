Calenda sui social conciato così per la serata, la foto surreale: «Tutta colpa di mia moglie»

Il leader del Terzo polo come non si era ancora mai visto prima

Una corona d’oro sulla testa, lui dice di alloro, lo sguardo visibilmente provato, i capelli bagnati, il tutto un po’ sfocato. Carlo Calenda si è mostrato in queste condizioni sui social, poco prima di una festa a cui sua moglie Violante lo avrebbe trascinato. È lui stesso a raccontare il retroscena dello scatto che ha spiazzato molti follower dell’ex ministro: «Quando tua moglie Violante ti trascina ad una festa in tema oro e nero. E decidi di andarci in motorino perché non si trovano i taxi e incappi in un nubifragio con una ridicola corona di alloro che hai fregato a tua figlia, perché non entri più nello smoking. Solo trent’anni insieme salvano il matrimonio».

