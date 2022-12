Qatar 2022, derby d’Europa ai quarti di finale: sarà Francia-Inghilterra

Prende forma il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali di calcio di Qatar 2022. Dopo l’Olanda, che ha battuto ieri gli Usa e se la vedrà venerdì contro l’Argentina di Leo Messi, altre due squadre europee si qualificano per i quarti: Francia ed Inghilterra, che si confronteranno in una sfida dai mille significati sabato prossimo. L’Inghilterra ha travolto infatti per 3-0 il Senegal agli ottavi grazie a gol di Jordan Henderson e Harry Kane nel primo tempo e al sigillo finale dell’attaccante dell’Arsenal Bukayo Saka nel secondo. La nazionale di Gareth Southgate si prepara così ad affrontare i campioni del mondo in carica, la Francia che nella partita di questo pomeriggio ha vinto le resistenze della Polonia per 3 a 1. In gol per i bleus il milanista Olivier Giroud e poi, per due volte, il centravanti del Paris Saint Germain Kylian Mbappé.

