Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 4.6 al largo delle Eolie

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la terra ha tremato in diverse località della costa tirrenica e fino a Reggio Calabria

Una scossa di terremoto è stata registrata a Messina alle 8:12 della mattina di oggi, 4 dicembre. A riferirlo è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Localizzata nella zona delle Isole Eolie (Messina), in diverse località della costa tirrenica della Sicilia e fino a Reggio Calabria ad una profondità di 3 km, si è trattato di una scossa di magnitudo ML 4.6. Al momento non risultano danni a persone o cose. Nelle ultime ore la stessa zona del messinese è stata colpita da un violento temporale che ha provocato l’allagamento di strade e torrenti in piena.

