Ucraina, Zelensky: «I russi vogliono sfruttare l’inverno contro di noi ma faremo di tutto per sopravvivere» – Il video

Il presidente ucraino manda un messaggio ai cittadini: «Dobbiamo percepire questo inverno non come una prova, ma come un momento che ci avvicina alla vittoria»

«L’inverso sarà molto difficile, questo è certo». Ad affermarlo è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Nel suo consueto messaggio serale, Zelensky ha inoltre sottolineato la necessità di percepire questo inverno «non come una prova, ma come un momento che ci avvicina alla vittoria. Ognuno di questi 90 giorni invernali». «Il nemico – continua il capo di Stato – spera vivamente di usare l’inverno contro di noi: di rendere l’inverno freddo e le difficoltà parte del suo terrore. Dobbiamo fare di tutto per sopravvivere a questo inverno, non importa quanto sia difficile. Sopportare questo inverno significa sopportare tutto». Nel frattempo, l’azienda per l’energia ucraina Dtek ha fatto sapere che da domani – lunedì, 5 dicembre – nella capitale ucraina Kiev e in altre quattro regioni «torneranno le interruzioni di corrente programmate». Questa decisione – continua l’azienda – è stata presa a fronte di una «situazione difficile nel sistema di alimentazione. Pertanto, vi chiediamo di comprendere eventuali deviazioni che potrebbero verificarsi per bilanciare il sistema di alimentazione».

