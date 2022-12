Germania, paura in una scuola. Bild: «Un attacco brutale», gravi due ragazze

L’autore dell’aggressione sarebbe stato arrestato dopo essersi rifugiato in un centro per immigrati poco distante

Due studentesse di 13 e 14 anni sono rimaste gravemente ferite dopo essere state aggredite da un uomo armato in una scuola in Germania. A riportare la notizia è stata la Bild online, aggiungendo – inoltre – che l’aggressione è avvenuta intorno alle 7.30 del mattino, proprio mentre le due ragazze si stavano recando a scuola nella cittadini di Illerkirchberg, a sud di Ulm, nel Baden-Wuertteberg. I testimoni hanno subito chiamato i soccorsi e la polizia locale che, intervenuta sul luogo dell’aggressione, ha fatto sapere di aver arrestato il responsabile, rifugiatosi – dopo l’attacco – in un centro di accoglienza per rifugiati a poca distanza dall’istituto scolastico. Dai primi accertamenti, riporta il sito online tedesco, non è ancora chiaro il movente, né l’arma utilizzata dall’aggressore.

Foto copertina: Bild

