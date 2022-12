Copasir, eletto presidente l’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini

Come vicepresidente del Comitato è stato scelto Giovanni Donzelli, esponente di Fdi e uomo di fiducia di Meloni. Per il renziano Ettore Rosato, infine, il ruolo di segretario

Dopo una serie di rinvii dovuti al mancato accordo tra le opposizioni – a cui spetta la presidenza dell’organismo -, il Copasir si è riunito nella sede di Palazzo San Macuto. La prima seduta della XIX legislatura è stata dedicata all’elezione di presidente, vicepresidente e segretario del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Senza particolari sorprese, per succedere ad Adolfo Urso – diventato nel frattempo ministro delle Imprese – è stato scelto il nome di Lorenzo Guerini. L’ex ministro della Difesa ed esponente dell’area riformista del Partito democratico è stato eletto alla prima chiama. Come vicepresidente del Comitato è stato scelto Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia e uomo di fiducia di Giorgia Meloni. Il ruolo di segretario, invece, è stato ottenuto dall’ex vicepresidente della Camera Ettore Rosato. Nessun incarico per il Movimento 5 stelle. Si tratta della seconda volta di Guerini alla guida del Copasir: era già stato presidente del Comitato parlamentare che monitora le attività di intelligence nella prima parte della scorsa legislatura.

Com’è composto il Copasir

Formato da dieci parlamentari, divisi a metà tra senatori e deputati, il Copasir elegge il suo presidente per votazione a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno avesse superato la soglia, si sarebbe proceduti con il ballottaggio tra i due candidati con il numero maggiore di schede a favore. I membri scelti da partiti per far parte dell’organismo sono:

Fdi, senatore Andrea Augello

Fdi, deputato Giovanni Donzelli

Fdi, deputato Angelo Rossi

Lega, senatore Claudio Borghi

Fi, senatrice Licia Ronzulli

Pd, senatore Enrico Borghi

Pd, deputato Lorenzo Guerini

M5s, senatore Roberto Scarpinato

M5s, deputato Marco Pellegrini

Terzo polo, deputato Ettore Rosato

