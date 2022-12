Casamicciola, trovato il corpo della dodicesima vittima della frana di Ischia

I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della dodicesima vittima della frana di Ischia dello scorso 26 novembre, nell’area del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, epicentro della frana staccatasi dal monte Epomeo. I carabinieri della compagnia di Ischia inizieranno le operazioni di identificazione del corpo, nonostante all’appello dei dispersi di Ischia manchi solo un nome, quello della giovane Mariateresa Arcamone, 31enne cameriera in un bar di Forio. Il 3 dicembre scorso, le squadre dei soccorritori all’opera proprio in via Celario avevano ritrovato la macchina della donna. Nel frattempo, le famiglie delle vittime hanno deciso di dare l’addio ai propri cari in forma privata. Il primo rito funebre a essere celebrato, domani – mercoledì, 6 dicembre – a Lacco Ameno sarà quello di Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo. Per i funerali di Eleonora, la prima vittima accertata della frana, i familiari hanno chiesto di proteggere il riserbo del proprio dolore non ammettendo cronisti e fotografi in chiesa. Si terranno, inoltre, sabato 10 dicembre ad Ischia Porto le esequie di Gianluca Monti, della moglie Valentina e dei tre figli Francesco, Michele e Marta Teresa. Venerdì si svolgeranno, sempre ad Ischia Porto, quelli di Maurizio Scotto Di Minico, della moglie Maria Giovanna Mazzella e del piccolo Giovanni (di appena 21 giorni).

