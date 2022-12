La capsula Orion è rientrata sulla Terra: conclusa la missione Nasa per il ritorno sulla Luna – Il video

Dopo dieci giorni di viaggio Orion è tornata a casa. La capsula lanciata dalla US Aerospace Agency il 16 novembre come parte della missione Artemis 1 di ritorno sulla Luna è atterrata nell’Oceano Pacifico al largo della Costa della California nella data di oggi, 11 dicembre, proprio come previsto dai piani. Subito dopo il tuffo di Orion nelle acque oceaniche la Nasa ha cominciato le operazioni di recupero, mettendo così fine alla missione apripista per riportare l’uomo sulla Luna. Per ora la missione è compiuta: dopo aver visitato la Luna ed aver esplorato parti dello spazio finora mai raggiunto da una navicella progettata per equipaggio, Orion è pronta per fornire le informazioni raccolte agli scienziati. Nella capsula hanno viaggiato dei manichini, simulatori della presenza di astronauti a bordo, tutto in vista di una prossima missione umana. Lo scorso 20 novembre proprio il capo della navicella tornata oggi sulla terra, Howard Hu, supervisore di Orion, si era dichiarato convinto di un ritorno prolungato sulla luna entro la fine del decennio. «Gli astronauti vivranno e lavoreranno sulla luna prima del 2030», ha detto Hu a BBC Sunday, «nei prossimi dieci anni diverse persone potranno essere inviate sulla superficie dove riusciranno a vivere per un certo periodo di tempo. In questo modo daranno un grande contributo alla scienza».

