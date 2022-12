Brasile, Neymar pubblica le chat con i compagni dopo l’eliminazione dai Mondiali

Dopo l’eliminazione del Brasile ad opera della Croazia nei Mondiali 2022, Neymar pubblica le chat con i compagni di squadra. Per mostrare a tutti l’unità della nazionale verdeoro. Il fuoriclasse del Paris Saint Germain vara un’inedita operazione-trasparenza su Instagram per lasciar verificare a chiunque l’amore dei brasiliani per la Seleçao. «Ho deciso di pubblicarle senza il loro permesso per mostrare quanto ci volevamo bene ed eravamo uniti. Questi sono solo alcuni dei molti messaggi che mi scambiavo con il gruppo. Sento molta tristezza ma ho la certezza che con l’appoggio di tutti torneremo più forti. Sono brasiliano con orgoglio e con amore», scrive nella story che introduce il “leak“.

Segue lo scambio con Rodrygo. Il giocatore ha fallito uno dei calci di rigore, Neymar gli scrive che i penalty li sbaglia chi ha il coraggio di batterli. Poi lo ringrazia con un auspicio: «Porterai un’altra coppa al Brasile». Rodrigo gli risponde ringraziandolo e a quel punto a Neymar scappa una battuta: «Ti insegnerò a battere i rigori».

Segue lo scambio con il difensore Thiago Silva. «Sto peggio di quanto immaginassi e mi viene da piangere appena provo a ripensarci. Non riesco ad accettare che abbiamo perso», dice il centrale del Psg. Neymar replica: «Fratello dobbiamo andare avanti, io tu e Dani Alves meritavamo di più. Non posso credere che abbiamo perso e quando la rivedo in tv mi viene voglia di piangere».

Infine c’è lo scambio con Marquinhos. Il centrale ha sbagliato l’ultimo penalty. «Questo rigore non cambierà ciò che penso di te. Non avrei mai pensato che quel rigore potesse essere un ostacolo, ma dobbiamo andare avanti», gli scrive Neymar per rincuorarlo.

Foto copertina da: Fanpage

