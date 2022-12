Il calo di Tesla «punisce» Elon Musk: non è più l’uomo più ricco del mondo. La classifica aggiornata di Forbes

Anche i ricchissimi piangono. In poche ore oggi 13 dicembre il miliardario Elon Musk ha visto dimezzarsi il valore della sua partecipazione nella società di auto elettriche Tesla, scesa oggi in borsa sotto i 500 miliardi dollari per la prima volta dal novembre del 2020. Il neo-proprietario di Twitter perde così il suo primato nel mondo: non è più l’uomo più ricco del pianeta, superato dall’imprenditore francese Bernard Arnault, amministratore delegato del gruppo di beni di lusso LVMH. A incoronare il nuovo Paperon de’ Paperoni è stata la rivista Forbes nella sua classifica dei miliardari in tempo reale. Arnault risulta ora il più ricco di tutti con un patrimonio netto di 188 miliardi di dollari. Il capitale di Musk è invece sceso a 185 miliardi di dollari: si tratta del valore più basso dal 2021. «Ora Musk “vale” oltre 130 miliardi di dollari in meno rispetto al 4 novembre 2021», spiega Forbes, «quando le azioni del suo produttore di veicoli elettrici hanno raggiunto il massimo, dopo l’annuncio del grosso ordine di Hertz per Tesla». E ancora, il patrimonio di Musk risulta essere inferiore di oltre 70 miliardi di dollari rispetto al 13 aprile 2022, «il giorno prima di rendere pubblica la sua offerta pubblica di acquisto per Twitter da 44 miliardi di dollari». Dall’inizio del 2022 i titoli di Tesla hanno perso in tutto il 55%. L’ultima perdita registrata dal colosso delle auto eletttriche a Wall Street è del 5,48%. Musk ne è l’amministratore delegato e il maggiore azionista, con una quota dichiarata del 14% circa. Alla fine di settembre 2021, mentre le azioni di Tesla salivano alle stelle, Musk superava Jeff Bezos, diventando la persona più ricca del mondo e la terza proprio dopo Bezos e lo stesso Arnault, raggiungendo momento un patrimonio di almeno 200 miliardi di dollari.

