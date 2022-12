Francia-Marocco, cresce l’attesa per la semifinale. Parigi mobilita 10mila agenti per evitare incidenti nel dopopartita

Le autorità francesi dispiegehranno 10mila agenti di pubblica sicurezza per l’attesa semifinale dei Mondiali di calcio tra Francia e Marocco in programma domani 14 dicembre alle ore 20. Ad annunciarlo è il ministro degli Interni francese, Gérald Darmanin, davanti all’Assemblea Nazionale: «Perché la partita rimanga una festa, domani sera verrà messo in atto un dispositivo su larga scala per garantire la sicurezza dei tifosi. Saranno mobilitati 10mila tra poliziotti e gendarmi», ha detto. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare incidenti nel dopo partita. Dei 10mila mobilitati, la metà saranno disposti nella regione di Parigi, «in particolare intorno agli Champs-Elysées», che pure, ha precisato Darmanin, «non sarà chiusa al traffico». Battuta nei quarti l’Inghilterra, la Francia è attesa in semifinale dal Marocco, grande sorpresa del torneo, reduce dalla vittoria contro il Portogallo. Ma all’entusiasmo sportivo si affiancano i timori delle autorità dopo gli scontri nel dopo partita già avvenuti nella capitale francese lo scorso 11 dicembre proprio dopo la qualificazione del Marocco alla semifinale. Circa 20 mila sostenitori della squadra nordafricana si erano riversati quella sera sugli Champs-Élysées, mettendo a dura prova le forze dell’ordine, schierate in tenuta antisommossa. Lanci d’oggetti, veicoli incendiati, danni agli arredi urbani e numerosi scontri con gli agenti avevano caratterizzato la lunga notte di festeggiamenti, finita con 74 arresti. Nelle scorse settimane, incidenti e disordini si erano verificati dopo i successi del Marocco anche a Bruxelles e Milano. In Francia, secondo i dati dell’istituto nazionale di statistica Insee (2021), vivono circa 840mila immigrati di origine marocchina.

