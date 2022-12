La festa dei francesi irrompe nel collegamento Rai, Giovanna Botteri travolta dai tifosi a Parigi – Il video

Sui social è diventato virale un momento del collegamento con il Tg3 della giornalista Giovanna Botteri che viene travolta dai festeggiamenti dei tifosi francesi dopo la partita vinta contro il Marocco ieri, 14 dicembre, che ha regalato la finale dei Mondiali in Qatar contro l’Argentina. In collegamento per «Linea notte» da Parigi, la giornalista si trovava nelle strade della città, nello specifico sugli Champs-Élysées, per riportare e commentare la festa dei tifosi, quando a un certo punto alcuni iniziano a saltare attorno tanto che viene spinta fuori dall’inquadratura.

