Francia, scontri tra tifosi francesi e marocchini a Parigi. A Montpellier muore un 14enne investito da un’auto – Il video

Un ragazzo di 14 anni è morto a Montpellier durante gli scontri dopo Francia-Marocco. La prefettura dell’Heraut ha fatto sapere che l’adolescente è stato investito da un veicolo a La Paillade dopo la partita valida per le semifinali dei Mondiali 2022. Ha subito un arresto cardio-circolatorio. Ricoverato al pronto soccorso, è deceduto poco dopo. I media francesi raccontano che circola un video che mostra un gruppo di tifosi che tenta di afferrare e strappare una bandiera francese da un’auto. Il conducente allora tenta un’inversione a U per scappare e investe una persona. Sempre secondo i media francesi l’auto è stata ritrovata successivamente nel quartiere. «L’indagine della polizia sta procedendo rapidamente sotto la direzione della procura», ha fatto sapere la prefettura.

Più tardi nella notte si è avuta notizia anche di scontri tra tifosi marocchini e francesi sugli Champs-Élysées a Parigi. La forze dell’ordine in tenuta antisommossa sono intervenute con i gas lacrimogeni per impedire il lancio reciproco di pietre e fumogeni. Circa 40 persone sarebbero state fermate. Alcuni video mostrano la polizia pronta a intervenire e le tensioni tra i tifosi. A Lione la polizia ha usato i gas lacrimogeni quando i tifosi hanno iniziato a far esplodere petardi in Place Bellecour. L’11 dicembre si erano verificati altri scontri dopo i quarti di finale.

