Berlusconi torna sulla «proposta oscena» ai calciatori del Monza: «Era una battuta da spogliatoio, chi critica non ha senso dell’ironia»

Il patron del Monza e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non pensava che il suo show improvvisato durante la festa di Natale della squadra brianzola – nel quale ha promesso ai calciatori di far «arrivare negli spogliatoi un pullman di tr**e» in caso di vittoria contro una grande squadra – avrebbe potuto suscitare «commenti malevoli, quanto banali e irrealistici». Già, perché il Cav, come scritto sul suo account Instagram, non poteva immaginare che quella che da lui viene definita una «semplice battuta “da spogliatoio”, scherzosa e chiaramente paradossale» avrebbe potuto innescare sdegno. Per Berlusconi, al contrario, è chi non ha compreso il tenore dell’uscita a mancare di senso dell’ironia, tanto da spingerlo a «compiangere questi critici». «Forse è solo la loro assoluta mancanza di humor a renderli così tristi e anche così gratuitamente cattivi nell’attaccare coloro che considerano nemici». Ma in fondo, conclude l’ex premier, deve prevalere lo spirito natalizio: «Siamo a Natale, e allora tanti auguri anche a loro».

