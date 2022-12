Covid, allarme della Casa Bianca: «La pandemia non è finita: arriva una nuova ondata»: il piano su vaccini e tamponi gratis

È il momento di prepararsi a una nuova ondata di Covid. A poche settimane dalle festività natalizie, la Casa Bianca lancia un avvertimento: la pandemia non è finita negli Stati Uniti. Un funzionario dell’amministrazione di Joe Biden ha riferito che i casi e i decessi sono aumentati dopo il giorno del Ringraziamento e ci si aspetta che crescano ancora di più con le persone che si troveranno a riunirsi in casa per le celebrazioni delle vacanze. «Sebbene il Coronavirus non sia più la forza dirompente che era una volta, sappiamo che il virus circolerà più rapidamente e facilmente», ha dichiarato un funzionario dell’amministrazione alla stampa locale. In alcuni edifici federali è stato di recente reintrodotto l’obbligo di mascherina, mentre in aeroporti e stazioni sono ritornati i messaggi che invitano i viaggiatori a indossarla. Così l’amministrazione ha lanciato una nuova campagna per spingere il maggior numero di americani non solo a vaccinarsi contro il virus, ma anche a prendere l’abitudine di eseguire i test anti Covid con una certa regolarità.

Cosa prevede la campagna dell’amministrazione Biden

L’amministrazione Biden, riporta Nbc News, ha annunciato che concederà più tamponi a domicilio gratuiti e aumenterà gli sforzi affinché i residenti delle case di cura si vaccinino. Preparerà forniture da inviare alle persone bisognose e consentirà alle famiglie di ordinare fino a quattro test a domicilio. Darà anche una nuova spinta per incoraggiare la vaccinazione e aumentare il numero di persone autorizzate a somministrare i vaccini alle persone ad alto rischio. Questo perché, nonostante molti residente delle case di cura siano stati ampiamento vaccinati la prima volta, in molti si sono ritrovati a non ottenere i richiami. Infine, il governo sta cercando anche di esortare i singoli stati a creare più luoghi dove potersi vaccinare. «Abbiamo gli strumenti, le infrastrutture e il know-how che ci serve per gestire efficacemente questo periodo – ha detto il funzionario – al fine di prevenire ricoveri e decessi, ridurre al minimo le interruzioni e rispondere alle sfide. Ognuno deve fare la sua parte».

