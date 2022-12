No! Questo gesto di Macron non è un simbolo massonico

Un video in cui il presidente francese Emmanuel Macron forma un triangolo con le mani. In sottofondo una musica epica e inquietante. «Non si nascondono più», si legge in un hashtag del post che condivide il filmato per sostenere che l’inquilino dell’Eliseo sia un massone. Ma è veramente così? La spiegazione, in realtà, è molto più semplice.

Circola un video in cui il presidente francese Emmanuel Macron forma una sorta di triangolo con le dita.

I complottisti sostengono che sia un simbolo appartenente alla massoneria.

Macron ha fatto il gesto in occasione della visita del comitato olimpico a Parigi per decidere quale città – oltre alla capitale francese era in lizza anche Los Angeles – dovesse ospitare i giochi del 2024

In realtà, il gesto rappresenta la torre Eiffel, usata come logo dell’edizione parigina dei giochi olimpici.

Analisi

«#massoneria #NWO #nonsinascondonopiu #assassini». Sono solo hashtag, ma estremamente eloquenti quelli che compongono la descrizione di uno dei post che condivide il video. Di seguito ne vediamo uno screenshot.

Si può vedere il video originale qui, dove si nota che Macron ha effettivamente fatto questo strano gesto. Il filmato risale al 2017, quando il comitato olimpico internazionale fece visita a Parigi per stabilire quale città dovesse ospitare le Olimpiadi del 2024. Alla fine, è stata proprio la capitale francese a spuntarla contro Los Angeles.

Rimane da capire, però, cosa significhi il gesto fatto da Macron e dagli altri esponenti francesi. Un indizio ci viene fornito dall’account Twitter ufficiale dei giochi olimpici 2024. Vediamo che il simbolo tracciato dal gesto di Macron è lo stesso di quello che appare nel logo dell’evento, che a sua volta è una versione stilizzata del simbolo di Parigi per eccellenza: la torre Eiffel. Il fatto è confermato anche dal fact check di franceinfo (ne avevamo parlato qui).

Infine, è interessante notare che il gesto del presidente francese corrisponde alla parola «Parigi» in lingua dei segni statunitense, come illustrato in questo video.

Conclusioni

Il gesto fatto da Macron non è un simbolo massonico. Si tratta semplicemente della torre Eiffel, simbolo di Parigi, usata come logo dei giochi olimpici del 2024 nella città.

