Berlino, esplode l’acquario Sea Life dell’hotel DomAquarée con 1500 pesci tropicali: strade chiuse – Il video

Si trova in centro città. Ha ceduto per cause ancora da accertare

Un acquario che ospitava 1500 pesci tropicali è esploso a Berlino. L’acquario Sea Life dell’hotel DomAquarée, che si trova in centro città, ha ceduto per cause ancora da accertare. Lo riferisce la Dpa spiegando che «è esploso un grande serbatoio dell’acquario e l’acqua si sta riversando in strada», con conseguente «chiusura della circolazione». Sul posto stanno intervenendo un centinaio di vigili del fuoco. L’edificio DomAquarée ospita l’acquario Sea Life e l’AquaDom. Ovvero una vasca gigante dove si trovano 1.500 specie di pesci tropicali e che rappresenta una popolare attrazione turistica. L’AquaDom è «il più grande acquario cilindrico indipendente del mondo», secondo il sito web di DomAquarée. I vigili del fuoco della città hanno scritto su Twitter che l’acqua fuoriesce ma le cause sono ancora sconosciute.

Il liquido fuoriuscito dalla vasca verticale sarebbe arrivato fino al terzo piano dell’hotel. La polizia sostiene che non siano ancora note le cause dell’esplosione. Il giornale tedesco Bild parla di «affaticamento del materiale». Molti video pubblicati ne mostrano le attuali condizioni.

Video di: Julian Wurtzer su Twitter; foto copertina da Twitter

