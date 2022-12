Coronavirus, 719 morti e 174.652 contagi nell’ultima settimana. Aumentano i ricoveri, tasso di positività al 16%

Salgono i decessi settimanali da Coronavirus: secondo quanto riporta l’ultimo bollettino settimanale della Protezione Civile e del ministero della Salute, i deceduti sono 719, con un aumento del 4,8% rispetto alla settimana precedente, quando la somma si attestava a 686. Scendono invece i nuovi contagi, che negli ultimi sette giorni risultano pari a 174.652: un calo del 21% rispetto a quanto registrato nel periodo dal 2 all’8 dicembre, quando il numero risultava pari a 221.154. Scende anche il numero dei tamponi effettuati, questa settimana pari a 1.093.207, dunque il 13% in meno rispetto alla precedente (1.256.722). Tra il 9 e il 15 dicembre, inoltre, sono aumentati i ricoveri nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia: +224. Quelli nei reparti di terapia intensiva, invece, risultano in calo, seppur lieve (-14). Segno negativo anche per la variazione del tasso di positività, che scende del -1.6% rispetto alla scorsa settimana e si attesta al 16,0%. Tocca quota 143.166.226 la quantità di dosi di vaccini somministrate finora.

