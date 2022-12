Nuoto, ancora un oro per Ceccon: è campione del mondo nei 100 misti

Thomas Ceccon vince ancora. È il 21enne di Thiene a strappare l’ennesima medaglia per la spedizione azzurra ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. A tre giorni dall’oro conquistato nella staffetta 4X100 stile libero insieme ad Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin e Leonardo Deplano, Ceccon ottiene il suo primo titolo mondiale individuale in vasca corta. La mattina del 16 dicembre, intorno alle 11 ora italiana, l’atleta delle Fiamme oro ha chiuso al primo posto nella gara dei 100 misti uomini. Ceccon ha polverizzato il suo record personale – di 51”40 – arrivando al traguardo in soli 50”97. Alle sue spalle, il canadese Javier Acevedo, che ha chiuso con il tempo di 51″05, e al terzo posto l’altro canadese, Finlay Knox, terzo con il tempo di 51″10. Il nuotatore veneto, allievo di Alberto Burlina, lo scorso anno, al Mondiale in vasca da 25 metri, aveva conquistato il bronzo nei 100 misti. Con il risultato di oggi, ha mancato per appena due centesimi il primato italiano nella disciplina, detenuto da Marco Orsi. «Sono contento di essere andato sotto il 51, non me l’aspettavo ma mi sentivo bene in acqua. Ho visto che ero già avanti a rana, ho pensato che magari l’avrei anche vinta. Meglio di così non si può. Guardo sempre con un occhio critico, ma ho fatto qualcosa di importante: sono arrivato primo e oggi sono campione del mondo», ha detto Ceccon nel post-gara ai microfoni della Rai. «Ero venuto qui per portarmi la medaglia nei 100 stile, oggi ho avuto l’occasione e ho pensato che sarebbe stata mia. Per una medaglia così non posso che essere soddisfatto».

