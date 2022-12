L’Italia vince la medaglia d’oro con nuovo record del mondo nella staffetta 4x50m mista M ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne in Australia. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano con il tempo di 1’29″72 ha anche stabilito il nuovo primato del mondo. Gli azzurri hanno preceduto gli Stati Uniti, argento e l’Australia (bronzo). Si tratta della quarta medaglia d’oro per l’Italia nella competizione. L’Australia ha invece vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4×50 mista femminile. «Niente è scontato in una finale mondiale, con tante squadre al top ma noi lo siamo stati più degli altri. È stato veramente bello, abbiamo ottenuto, con il record del mondo, anche un risultato incredibile», ha detto Mora ai microfoni di Raisport subito dopo la gara.

