Manovra, nessun emendamento approvato: si cerca intesa tra i partiti. Previsto per domani l’approdo in Aula

Si prolungano i tempi della manovra finanziaria targata Giorgia Meloni in Parlamento. Nella seduta della commissione Bilancio alla Camera – iniziata alle 19.30 di ieri lunedì, 19 dicembre e durata 11 ore – per raggiungere un’intesa tra maggioranza e opposizione sulle ultime modifiche alla legge di Bilancio 2023, non è stato approvato alcun emendamento. Il presidente della commissione, Giuseppe Mangialavori, verso le 6.20 ha riaperto la seduta per comunicarne la chiusura. La convocazione dell’ufficio di presidenza è per oggi, martedì 20 dicembre, alle ore 13, poi la commissione tornerà a riunirsi alle 14. L’obiettivo, spiegano fonti di governo, è chiudere l’esame in commissione nel pomeriggio intorno alle 17. L’approdo in Aula, previsto alle 13 di domani – mercoledì 21 dicembre – potrebbe slittare di qualche ora per poi dare il via alla discussione generale e, il giorno successivo, a una maratona che si protrarrà anche in notturna tra giovedì e venerdì, 23 dicembre. A seguire il voto finale sul provvedimento. La premier Meloni non contempla l’ipotesi dell’esercizio provvisorio: «Mi sento di garantire che ci sarà la legge di bilancio nei tempi previsti», ha assicurato.

In 6 giorni di lavoro zero emendamenti

Dopo sei giorni di lavoro nessun emendamento è stato approvato. Un impasse che si desume dai numeri: finora sono stati messi ai voti circa cento emendamenti di Pd, M5s, Terzo polo e Avs, tutti respinti. Oltre 420 sono stati accantonati, una decina ritirati e ne restano teoricamente da esaminare più di 800, oltre a quelli presentati ieri dal governo Meloni e quelli, sottoscritti dai relatori, che ancora non sono stati depositati. Alle 2.30 i lavori nella Sala del Mappamondo di Montecitorio sono stati sospesi per oltre tre ore, a margine gli incontri tra il governo e i gruppi parlamentari per provare a trovare la quadra. Il governo ha avviato delle trattative, proseguite a rilento, con vari gruppi di maggioranza e opposizione. Dialogo che sembra procedere a rilento con pochi risorse con cui garantire le coperture, poiché il fondo per le modifiche parlamentari si sarebbe ridotto a circa 200 milioni di euro.

