Argentina, la folla in festa per le vie di Buenos Aires attende il pullman della Selecciòn – I video

La squadra argentina ha lasciato il centro sportivo della Federazione calcistica (Afa) a Ezeiza, mentre centinaia di migliaia di tifosi la attendono in tripudio per le vie e nelle piazze della capitale. Precedentemente, era previsto che la Selecciòn arrivasse all’Obelisco di Buenos Aires e quindi alla Casa Rosada, la residenza del presidente del Paese che domina Plaza de Mayo, ma poco prima della partenza del corteo c’è stato un cambio di rotta ed è stato deciso che la squadra non raggiungerà i due monumenti-simbolo, riferiscono i media argentini. «È importante che tutti possano muoversi con calma per godersi in tranquillità questo momento indimenticabile con i campioni del mondo», ha scritto l’account ufficiale dell’Argentina. Il bus, preceduto da cinque auto della sicurezza e scortato da diverse unità della polizia stradale in moto, procede a passo d’uomo per percorrere i circa 30 chilometri previsti. Il viaggio è partito alle 11.30 (15.30 italiane) e, insieme ai calciatori, c’é anche la Coppa conquistata, la terza nella storia della nazionale argentina, dopo quelle del 1978 e del 1986. Il governo ha disposto che la giornata di oggi sia considerata festiva.

