Londra, il debutto di Re Carlo (senza corona) sulle banconote britanniche – Le immagini

La Bank of England ha svelato oggi 20 dicembre il design delle nuove banconote britanniche raffiguranti il nuovo Re, Carlo III. L’effigie che apparirà sui tagli in polimero da 5, 10, 20 e 50 sterline ha una particolarità: il re ha optato volutamente per un ritratto fotografico senza corona, scegliendolo tra i tanti a disposizione negli archivi di Buckingham Palace. L’immagine – come riporta la Bank of England – appare solo sulla parte frontale delle banconote, oltre che nella parte trasparente. Sul retro, invece, rimarranno varie figure storiche. Bisognerà però aspettare la metà del 2024 per il “debutto in società” delle nuove banconote, quando affiancheranno gli attuali contanti raffiguranti la madre Elisabetta II scomparsa lo scorso 8 settembre 2022. La Banca d’Inghilterra ha infatti precisato che, seguendo le indicazioni della famiglia reale, le nuove banconote non rimpiazzeranno le precedenti, ma saranno utilizzato «per sostituire le banconote usurate o per soddisfare eventuali aumenti della domanda di denaro, così da ridurre al minimo l’impatto ambientale e finanziario del cambiamento». Il governatore della banca centrale del Regno Unito, Andrew Bailey, – citato dalla Bbc – si è detto «orgoglioso» per questo «momento significativo».

