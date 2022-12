Usa, il cruciverba che ricorda una svastica fa scoppiare una polemica sul New York Times

Il creatore del cruciverba si è detto «entusiasta» per la pubblicazione del suo primo puzzle domenicale sul NY Times, Spiegando di avergli dato «una divertente forma a vortice»

Il New York Times nella bufera social dopo la pubblicazione di un cruciverba che secondo molti utenti avrebbe la forma di una svastica. Sui social la cosa non è passata inosservata: molte persone hanno infatti espresso dure critiche nei confronti del quotidiano americano. Tra i commenti anche quello di Donald Trump Jr che lo ha definito «disgustoso». Nel suo commento, il creatore del cruciverba si diceva «entusiasta» per la pubblicazione del suo primo puzzle domenicale sul NY Times, spiegando di avergli dato «una divertente forma a vortice». Il primo a farlo a notare era stato lo stratega democratico Keith Edwards su Twitter. «Questo è il cruciverba del NYTimes oggi nel primo giorno di Hanukkah», ha scritto.

Le critiche

Numerose le critiche anche sul sito del quotidiano. «A chi importa se è stato “non intenzionale”? Non è a questo che servono gli editori?», ha sottolineato uno dei tanti utenti che chiedono al giornale di intervenire. Rispondendo alle critiche, Jordan Cohen, direttore esecutivo delle comunicazioni del quotidiano, ha dichiaro a Newsweek, che si tratterebbe di un «comune disegno» di un cruciverba. «Molte griglie aperte nei cruciverba hanno uno schema a spirale simile», ha concluso. Ma le sue parole non sono bastate a placare ira e sospetti.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: