Qatargate, Eva Kaili scarica il compagno: «Mi fidavo di Giorgi, mi ha tradita»

Eva Kaili, l’ex vicepresidente del Parlamento europeo agli arresti per il presunto ruolo nel Qatargate, aggiorna di nuovo la sua versione dei fatti, e scarica ora il suo compagno Francesco Giorgi. «Si fidava di lui, ma Giorgi l’ha tradita», ha detto l’avvocato di Kaili, Mihalis Dimitrakopoulos, dopo aver incontrato per quattro ore la sua assistita nel carcere di Haren (Bruxelles). L’esponente eletta con i social-democratici in Grecia si professa innocente, ha chiarito il legale, secondo il quale le ricostruzioni circolate negli ultimi giorni sulla stampa di sue presunte confessioni «non corrispondono a verità». I magistrati belgi che indagano sulla presunta rete di corruzione ordita da Qatar e Marocco nelle istituzioni Ue, nel frattempo, hanno chiesto all’Italia il congelamento dei conti correnti intestati ad Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato di centrosinistra sospettato di essere al centro dei traffici, e a sua figlia Silvia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: