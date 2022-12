Usa, svelate le dichiarazioni dei redditi di Donald Trump: nel 2020 versò zero dollari

Donald Trump ha versato 1,1 milioni di dollari di tasse nei suoi primi tre anni di mandato da presidente degli Stati Uniti, tra il 2017 e il 2019, ma nel 2020 non ha pagato nulla. A rivelarlo è il New York Times citando i dati diffusi dalla commissione della Camera che ha autorizzato la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi del tycoon. Nell’anno dell’esplosione della pandemia, Trump ha denunciato una perdita di 4,8 milioni di dollari e non ha pertanto pagato tasse sul reddito. I dati disponibili includono dettagli delle dichiarazioni dei redditi federali dell’ex presidente dal 2015 fino alla fine del suo mandato alla Casa Bianca. La testata statunitense riferisce che se all’inizio del suo mandato hanno subito ingenti cali, le fortune di Trump hanno subito un balzo nel 2018 con un reddito lordo di 24,3 milioni sui quali ha pagato quasi 1 milione di tasse federali. Esplosione dovuta principalmente alle vendite di proprietà e investimenti portate a termine. Ma nel 2020, quando il Paese è crollato per l’impatto della pandemia da Covid-19, le sue finanze ne hanno risentito, riportando una perdita di 4,8 milioni di dollari e zero imposte sul reddito. La notte scorsa la commissione di sorveglianza della Camera Usa aveva votato a favore della pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi di Trump. Tutti e 24 i Democratici che compongono il Ways and Means Committee hanno votato sì, mentre i 16 Repubblicani si sono detti contrari.

