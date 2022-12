Mercoledì sera Zelensky parla in presenza al Congresso Usa. La conferma (indiretta) di Nancy Pelosi

Volodymyr Zelensky potrebbe incontrare il presidente Usa Joe Biden domani, mercoledì 21 dicembre, a Washington. Si tratterebbe della prima visita alla Casa Bianca da quando è iniziato il conflitto a febbraio. L’annuncio è della Cnn che, spiega, l’amministrazione Biden starebbe studiando l’organizzazione dell’incontro. Sarebbe anche la prima volta, sottolinea l’emittente americana, che il presidente ucraino esce dai confini del suo Paese dall’inizio della guerra. A confermare indirettamente l’indiscrezione della Cnn, ci sarebbe la comunicazione con cui Nancy Pelosi, speaker uscente della Camera dei Rappresentanti, invita tutti i deputati a essere fisicamente presenti alla seduta dell’Aula, che sarà incentrata sul sostegno alla democrazia – chiosa la leader dei Democratici.

La comunicazione con cui Nancy Pelosi invita tutti i membri della Camera dei Rappresentanti a essere presenti alla seduta di mercoledì 21 dicembre

L’incontro non è stato ancora finalizzato e sarebbe dovuto rimanere strettamente segreto per motivi di sicurezza. Secondo il sito Axios, il leader ucraino interverrà al Congresso Usa per ringraziare dei miliardi di aiuti ricevuti ma anche per chiedere nuovi fondi e altre armi. La Casa Bianca avrebbe preferito non commentare la notizia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: