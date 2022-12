Qatargate, Eva Kaili resta in carcere: respinta la richiesta della difesa

L’ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, detenuta nel carcere di Haren (Bruxelles) dal 9 dicembre scorso per il presunto ruolo nel cosiddetto Qatargate, resterà in cella, almeno per un altro mese. Lo ha stabilito la procura federale belga al termine dell’udienza svoltasi oggi. I legali dell’ex giornalista greca avranno ora 24 ore di tempo per presentare eventuale ricorso contro la decisione presa dai giudici di Bruxelles. In tal caso, sarà fissata l’udienza d’appello entro 15 giorni. La procura federale ha fatto sapere che, nell’interesse delle indagini, per il momento non verranno fornite ulteriori informazioni.

