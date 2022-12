Usa, è arrivata la tempesta d’inverno: 1 milione di persone senza luce, voli cancellati e allerta per 200 milioni di americani – I video

Lo snowmageddon si sta abbattendo sul Nord America, e l’allerta meteo riguarda circa 200 milioni di persone, circa il sessanta per cento della popolazione degli Stati Uniti che, insieme al Canada, stanno affrontando la furia della tempesta d’inverno ribattezzata Elliott. Di ora in ora, aumentano i disagi e il numero di persone coinvolte da quello che potrebbe presto diventare un bomb cyclone, un ciclone bomba che porta con sé venti fortissimi, ghiaccio, pioggia e neve abbondante e che viene definito così quando la sua pressione centrale diminuisce molto rapidamente, di almeno 24 millibar in 24 ore. «Entro la fine di questa settimana in alcune parti del paese sono possibili temperature da brivido di -50 gradi», fa sapere il National Weather Service. Finora sono circa 3.400 i voli cancellati, in un weekend in cui milioni di persone si stanno spostando per raggiungere i propri affetti per Natale, e almeno 1 milione le persone rimaste senza luce, dal Texas al Maine, in quasi la metà degli Stati. A rischio ci sono anche le consegne dei regali di Natale: FedEx ha infatti avvertito che i problemi nei trasporti per il maltempo potrebbero causare ritardi nelle consegne attese prima del 25 dicembre.

