Pelè, il post della figlia dopo una notte in ospedale che preoccupa i fan: «Ancora qui, nella lotta e con fede» – La foto

Nonostante le rassicurazioni dei giorni passati, la preoccupazione del Mondo per le condizioni di salute di Pelé continua a crescere. Il campione brasiliano 82enne si trova ricoverato nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo dal 29 novembre, ufficialmente per un’infezione respiratoria e per rivalutare le cure da adottare contro il tumore al colon rilevato lo scorso settembre. Una foto pubblicata da una delle sue figlie, Kely Cristina Nascimento, ha risvegliato l’apprensione dei tifosi: nell’immagine postata su Instagram, infatti, padre e figlia si abbracciano nel letto d’ospedale. «Siamo ancora qui, nella lotta e con fede. Un’altra notte insieme», si legge nella didascalia che accompagna la pubblicazione. Che costituisce la prima foto di Pelè da quando i suoi medici hanno riferito, tre giorni fa, che la sua malattia era in stato avanzato, causando «disfunzioni a reni e cuore». Per questo, la leggenda del calcio avrà «bisogno di maggiori cure per trattare l’insufficienza renale e cardiaca». A inizio dicembre in occasione dei Mondiali in Qatar, Pelé aveva mandato un messaggio su Instagram ai giocatori brasiliani, impegnati il 5 dicembre scorso nell’ottavo di finale contro la Corea del Sud, non a preoccuparsi per lui, ma a lasciarsi «ispirare» da lui.

