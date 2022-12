Apprensione per Pelé, i medici: «Condizioni peggiorate, il cancro sta progredendo»

Peggiorano le condizioni di salute di Pelé. A riferirlo sono stati i medici dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo dove il campione è ricoverato dal 30 novembre per un tumore al colon. Il cancro – secondo il bollettino medico diffuso dai sanitari- «sta progredendo con disfunzioni a reni e cuore». Per questo, la leggenda del calcio «ha bisogno di maggiori cure per trattare l’insufficienza renale e cardiaca». A inizio dicembre in occasione dei Mondiali in Qatar, Pelé aveva mandato un messaggio su Instagram, invitando i brasiliani, impegnati il 5 dicembre scorso nell’ottavo di finale contro la Corea del Sud, non a preoccuparsi per lui, ma a lasciarsi «ispirare» da lui. «Guarderò la partita da qui all’ospedale e tiferò per ciascuno di voi. Siamo uniti in questo viaggio. Buona fortuna al nostro Brasile», aveva scritto dal letto d’ospedale. Nei giorni precedenti al messaggio postato sui social, le condizioni di salute del campione brasiliano avevano tenuto tutto il mondo in apprensione. Sabato 3 dicembre, infatti, si era diffusa la notizia secondo cui O Rei non stava rispondendo più alla chemioterapia. Annuncio poi smentito dallo stesso Pelé che su Instagram il giorno dopo era tornato ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute, pubblicando – inoltre – il bollettino medico dell’ospedale in cui si leggeva che il suo stato di salute era «stabile» e che la risposta all’infezione respiratoria delle scorse ore era «buona».

