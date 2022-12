Pelè, le figlie frenano le voci sulla salute del campione: «Non rischia di morire e presto sarà a casa»

Pelé «non rischia di morire e tornerà presto a casa». Così smentiscono categoricamente le notizie che circolano sul padre le figlie del tre volte campione del mondo brasiliano che tengono il mondo del calcio in apprensione per le sue condizioni di salute, che sarebbero peggiorate negli ultimi giorni. Da tempo O Rei è malato di cancro. Gli ultimi aggiornamenti trapelati dall’ospedale Albert Einstein di San Paolo parlavano di un passaggio a cure palliative per un uomo che non rispondeva più alla chemioterapia. Il campione brasiliano 82enne si trova ricoverato nella struttura dal 29 novembre, ufficialmente per un’infezione respiratoria e per rivalutare le cure da adottare contro il tumore. Gli aggiornamenti che parlavano di un aggravarsi delle condizioni sono stati però smentiti dalla figlie, Flavia Arantes e Kelly Nascimento. «Non è in terapia intensiva, è in una stanza normale, quindi non è a rischio (di morte), è in cura», ha dichiarato la prima a Fantàstico, un programma televisivo dell’emittente brasiliana Rete Globo. «Circa tre settimane fa ha avuto il Covid, sta ricevendo tutti i vaccini, ma a causa della chemioterapia è fragile e ha avuto un’infezione ai polmoni, per questo è andato in ospedale», ha ribadito Kelly.

«Mi sento forte e pieno di speranza»

Il 3 dicembre lo stesso Pelé aveva scritto su Instagram, di star continuando il trattamento di sempre e di sentirsi «forte e pieno di speranza». Assieme al messaggio, nel post sul social appariva il bollettino medico dell’ospedale, che evidenziava uno stato di salute «stabile» e che la risposta all’infezione era «buona».

