Brescia, vestiti da sceicchi davanti alla sede del Pd: la protesta degli estremisti di destra per il Qatargate – Le foto

Si sono presentati nel centro città tenendo in mano sacchi con il simbolo dell’euro e bandiere qatarine con quello del Partito democratico

Si sono presentati vestiti da sceicchi, con lunghe vesti bianche e il capo coperto, tenendo in mano sacchi pieni di (finto) denaro. Così a Brescia il gruppo di estrema destra «Brescia ai bresciani» ha inscenato una protesta davanti a un comitato elettorale del Partito democratico sull’onda del Qatargate. I manifestanti hanno portato anche delle bandiere artigianali, bianche e granata come quella qatarina ma con il simbolo del Pd. «È veramente indegno che dei rappresentanti dell’Europa e dell’Italia possano avere preso dei soldi da uno Stato estero», scrivono sui social mostrando i sacchi di iuta con il simbolo dell’euro, «se lo scopo fosse stato quello di promuovere la politica internazionale-economica aggressiva del Qatar e la penetrazione invasiva della religiosa islamica in Occidente, lo scandalo diventerebbe veramente insostenibile».

