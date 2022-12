Spunta il nome di Madame nell’inchiesta sui falsi vaccini per avere Green pass: l’indagine partita dal suo medico No vax

Spuntano anche i nomi della cantante Madame e della tennista Camila Giorgi nell’inchiesta della procura di Vicenza sulle finte vaccinazioni anti Covid per ottenere il Green pass. Come riporta il Giornale di Vicenza, lo scorso febbraio la procura aveva arrestato i medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel, oltre al compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo. L’indagine ipotizzava a vario titolo i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato. L’inchiesta nel corso degli ultimi mesi si è allargata, setacciando i nomi dei pazienti in cura dai medici arrestati. Tra questi la cantante di 20 anni Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, paziente di Grillone da tempo. E poi Giorgi, che è nata e vive a Macerata, nelle Marche, e per la quale non sarebbero ancora stati chiariti i legami con la provincia di Vicenza. Gli inquirenti ipotizzano che la cantante e la tennista si sarebbero procurate il Green pass quando era indispensabile per gli spostamenti e lo svolgimento di diverse attività professionali in Italia e all’estero. Per entrambe si ipotizza il reato di falso ideologico.

L’indagine sui falsi vaccini

L’indagine era partita dopo le segnalazioni dell’azienda sanitaria locale, la Usl 8, dopo i sospetti dei funzionari sul consistente numero di vaccini richiesti dallo studio della dottoressa Grillone Tecioiu. Vaccinazioni che sarebbero risultate anche nello studio del collega Goepel in provincia. Per quest’ultimo, il tribunale del Riesame aveva annullato l’arresto perché per i giudici non ci poteva essere reiterazione del reato. Scarcerata e reintegrata anche la dottoressa Grillone Tecioiu, considerata dagli inquirenti la figura chiave attorno a cui ruota l’intera indagine.

